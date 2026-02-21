Головна Світ Політика
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: Укрінформ

Наразі Мадуро перебуває під вартою в Нью-Йорку після затримання американськими силами в Каракасі

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро мають судити на батьківщині, а не за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Наразі Мадуро перебуває під вартою в Нью-Йорку за звинуваченнями у причетності до міжнародного наркотрафіку після затримання американськими силами в Каракасі. Бразильський лідер підкреслив, що захоплення глави однієї держави іншою є неприпустимим, а головним пріоритетом зараз має бути відновлення демократичного ладу у Венесуелі.

Під час свого візиту на міжнародний саміт в Індії Лула також повідомив про намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом питання екстрадиції. Зокрема, він планує запропонувати, щоб громадян Бразилії, які вчинили злочини та переховуються у Штатах, судили саме на бразильській території. Окрім цього, лідери планують зустрітися наступного місяця у Вашингтоні для обговорення боротьби з організованою злочинністю та видобутку критично важливих мінералів.

Торкаючись питань глобальної економіки, президент Бразилії закликав країни, що розвиваються, зменшувати залежність від долара США, Китаю та Сполучених Штатів. Лула запропонував Бразилії та Індії переходити на розрахунки в національних валютах, щоб зміцнити власні торговельні зв'язки. Водночас він офіційно спростував чутки про плани об'єднання БРІКС щодо створення єдиної спільної валюти, зазначивши, що таких дискусій всередині блоку наразі не ведеться.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

