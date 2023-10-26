Повітряні сили пояснили, чому РФ взяла паузу у масованих обстрілах України

Високоточні ракети, зокрема типу «Калібр», окупанти можуть використовувати для завдання ударів по таких об'єктах, як РФ це робила минулого року

Нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів РФ, серед яких підводний човен – ракетоносій із чотирма «Калібрами»

Ймовірно, що російські загарбники накопичують ракети повітряного базування для масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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Гуменюк наголосила, що високоточні ракети, зокрема типу «Калібр», окупанти можуть використовувати для завдання ударів по таких об'єктах, як РФ це робила минулого року.

«Ми вже спостерігаємо довготривалу паузу щодо використання ракет повітряного базування типу К-101, якими вони полюбляли гатити минулого «блекауту». Це може говорити про підготовчий період, який ворог використовує для накопичення цього виду озброєння», – пояснила Гуменюк.

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При цьому представниця Сил оборони півдня України зазначила, що знаходження ракетоносіїв противника в Чорному морі у будь-якому випадку є високим рівнем ракетної загрози.

Так, нині в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів РФ, серед яких підводний човен – ракетоносій із чотирма «Калібрами».

У цьому контексті Гуменюк вказала на додаткову небезпеку, оскільки пуски ракет із такого носія важко виявити протиповітряній обороні.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.