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США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
США оголосять про військову допомогу Україні на $200 млн
фото з відкритих джерел

США передадуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $200 млн

Завтра, 11 жовтня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди для Himars і озброєння для ППО. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $200 млн у пакеті, який очікується вже в середу», – йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що Пентагон продовжує розширювати свій арсенал допомоги Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу Україні.

У пакет входить наступне озброєння:

  • Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;
  • артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • протитанкові ракети TOW;
  • також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що військова допомога США Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС, не буде надаватися за рахунок України. 

Теги: боєприпаси Пентагон озброєння США

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