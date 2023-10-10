США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

США передадуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $200 млн

Завтра, 11 жовтня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди для Himars і озброєння для ППО. Про це повідомляє «Голос Америки».

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«Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $200 млн у пакеті, який очікується вже в середу», – йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що Пентагон продовжує розширювати свій арсенал допомоги Україні, попри те, що Конгрес виключив нову допомогу Україні.

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У пакет входить наступне озброєння:

Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;

артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові ракети TOW;

також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що військова допомога США Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС, не буде надаватися за рахунок України.