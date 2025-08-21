Головна Країна Політика
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України
Обговорення рішення про направлення миротворчої місії до України відбудеться після припинення вогню
фото з відкритих джерел

За словами посадовця Міноборони, оцінки щодо потенційного розміщення міжнародного миротворчого контингенту в Україні є передчасними

Рішення про направлення миротворчої місії до України не повинні прийматися до досягнення припинення вогню між Києвом та Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Міністерства оборони Туреччини, якого цитує Reuters.

«Спочатку необхідно досягти припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом і прояснити ступінь внеску кожної країни», – сказав він.

Посадовиць, відповідаючи на запитання, чи може Туреччина розглянути можливість направлення миротворчого контингенту до України як частину гарантій безпеки, зазначив, що країна «докладає зусиль для сприяння всім ініціативам», спрямованим на мир і безпеку в регіоні. За його словами, оцінки щодо потенційного розміщення міжнародного миротворчого контингенту в Україні наразі є передчасними і необґрунтованими.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». 

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

