Велика Британія підозрює п’ятьох болгар у шпигунстві на користь РФ

За даними слідства, троє чоловіків і дві жінки підозрюються у зборі інформації, яка «прямо чи опосередковано є корисною для ворога»

У Великій Британії п'ятьох громадян Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Вони постануть перед судом уже 26 вересня. Про це повідомив болгарський суспільний мовник «БНТ Новини».

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За даними слідства, троє чоловіків і дві жінки вступили в змову в період між серпнем 2020 року та лютим 2023 року, щоб «збирати інформацію, призначену бути прямо чи опосередковано корисною для ворога, з метою, яка завдає шкоди безпеці та інтересам держави».

Серед підозрюваних – 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бісер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов та 29-річна Ваня Габерова.

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Трьом із підозрюваних у лютому вже висували звинувачення за зберігання підроблених документів. Згодом, у липні, вони постали перед судом за цими обвинуваченнями.

П'ятьох болгар затримав контртерористичний підрозділ лондонської поліції в лютому. Їхню справу розглядатимуть у Вестмінстерському магістратському суді 26 вересня.

Нагадаємо, що болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва, якого тижнем раніше випровадили зі Скоп'є через інформацію про те, що він є російським шпигуном. Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів Російської православної церкви.