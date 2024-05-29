Українці виграли «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

У хорватському Осієку триває чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби

Українська змішана команда у складі Дар'ї Дудки та Сергія Куліша стали переможцями континентальної першості в стрільбі з трьох положень, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету.

У матчі за «золото» українцям протистояли суперники з Норвегії. У напруженій перестрілці за звання чемпіонів Європи влучнішим був наш дует – 17:15 на користь «синьо-жовтих».

Для української збірної це вже друга нагорода в Осієку – напередодні Сергій Куліш здобув «срібло» в цій ж дисципліні серед чоловіків.

Нагадаємо, вчора чемпіон світу 2022 року Сергій Куліш провів гарний та стабільний для себе старт у своїй коронній дисципліні – стрільбі з трьох положень. Він став четвертим у кваліфікації та пробився до фіналу.

У фіналі Сергій впродовж двох положень лідирував та більшу частину фіналу йшов у топ-3, де він сьогодні й опинився: підсумкова друга позиція та звання віцечемпіона Європи.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.