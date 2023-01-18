Внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинула маленька Мілана та її мати

У загиблої залишилися чоловік та ще одна донька

Сьогодні, 18 січня, під час трагедії у Броварах загинула мама з дитиною – Олена Пономаренко та маленька Мілана. Про це в соцмережах повідомили родичі жінки.

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У загиблої залишилися чоловік та ще одна донька.

«Сьогодні в нас трапилася трагедія. Хрещений моєї сестри втратив у тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка», – написала в Іnstagram Анна Волкова.

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Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

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Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.