Туск розпочав позачергове засідання уряду Польщі: перші заяви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Прем'єр-міністр Дональд Туск на позачерговому засіданні уряду
 фото: Agencja Wyborcza

Туск: «Немає причин для паніки. Давайте будемо обережними з російською дезінформацією»

Під час масованого нападу на Україну російські безпілотники скоїли безпрецедентне порушення польського повітряного простору. Деякі безпілотники були збиті. Безпілотник пошкодив дах житлового будинку у Вириках. Аеропорт у Любліні залишається закритим. У ці хвилини у Польщі розпочаалось позачергове засідання уряду повязан із подіями цієї ночі. Про це пише «Главком» із посиланням на Agencja Wyborcza.

«Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО, тому всі союзники дуже серйозно ставляться до ситуації», – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск

Туск зазначив також: «Перше випробування пройдено. Процедури та плани дій на випадок таких інцидентів впроваджено. Немає причин для паніки. Ми будемо інформувати громадян про всі інциденти. Я звертаюся до всіх політиків та коментаторів з закликом бути чуйними до пропаганди та спроб розпалювання паніки. Росіяни активні». 

У Бюро національної безпеки триває брифінг щодо порушення польського повітряного простору дронами, підтвердив в ефірі Radio Jedynka очільник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. У ньому беруть участь президент, прем'єр-міністр та міністри. 

Пшидач наголосив, що основним джерелом інформації щодо подій ночі є польська армія, яка стежить за подіями на сході Польщі. «В основному Люблінська область, але не виключно, насправді це три воєводства. Ми можемо повідомити, що до десятка безпілотників увійшли у польський повітряний простір», – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі. Туск написав, що «величезна кількість російських безпілотників» порушила польський повітряний простір. Водночас поки не уточнено, скільки саме БпЛА було збито та яка їх загальна кількість залетіла на територію Польщі.

Також за повідомленням Polsat News, російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля. 

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість.

