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США відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по РФ
Кірбі заявив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає
фото з відкритих джерел

Зеленський неодноразово просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей зброєю США 

Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Кірбі попросили прокоментувати новий заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження щодо застосування західної зброї для ударів по російській території.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово – як публічно, так і в приватному порядку – просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей переданою США зброєю.

«Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку», – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає.

Нагадаємо, у понеділок 26 серпня росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також очільник держави звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні. 

Раніше президент Зеленський повідомив, що щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час сьогоднішньої атаки. 

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Теги: США Володимир Зеленський президент обмеження

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