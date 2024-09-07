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ЗСУ продовжують операцію в Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ продовжують операцію в Курській області – ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові завдають ударів по російських об'єктах на Курщині

 Українські сили продовжують штурмові дії та завдають ударів по об'єктах на території РФ, зокрема біля Комарівки, Коренево, Матвіївки та інших населених пунктів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Війська РФ нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що російські війська відновили позиції на північний схід від Журавлі (на схід від Коренево).

За заявами російських джерел, ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу в Глушківському районі та продовжують спроби вийти на трасу 38К-017. У відповідь російські війська посилюють контроль, встановлюючи блокпости вздовж дороги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області, включаючи понад 100 населених пунктів. Експерти Інституту вивчення війни підтверджують активність ЗСУ в регіоні.

ЗСУ продовжують операцію в Курській області – ISW фото 1

У звіті зазначається, що експерти ISW спостерігали за заявами та геолокаційними записами, які вказують на те, що ЗСУ діють приблизно в межах 1153 квадратних кілометрів від Курської області та 49 населених пунктів регіону станом на 6 вересня.

При цьому аналітики додають, що«в цій зоні є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до списку цієї кількості».

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Теги: військові Курщина

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