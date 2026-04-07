Губернатор Флориди підписав закон, який дозволяє йому одноосібно визнавати організації «терористичними»

Адміністрація Трампа і штати, якими керують республіканці, вдаються до жорстких заходів проти організацій лівого спрямування і пропалестинських груп

Новий закон дозволяє владі надавати статус «терористичної організації» будь-якій структурі на власний розсуд

Губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс підписав закон, який надає йому та іншим чиновникам штату право визнавати організації «терористичними», примусово розпускати їх і відраховувати студентів, які їх підтримують. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Закон уповноважує керівника внутрішньої безпеки штату, губернатора та кабінет визнавати будь-яку організацію «терористичною», якщо вони вирішать, що та причетна до екстремістських дій. Після такого визнання організацію можуть примусово розпустити та заморозити їй державне фінансування. Студентів, які «просували вітчизняну чи іноземну терористичну організацію», мають відрахувати з навчального закладу. Республіканець Десантіс, який очолює штат з 2019 року та посів друге місце після Дональда Трампа на президентських праймеріз 2024 року, підписав закон у понеділок, 6 квітня.

Рада з американо-ісламських відносин (Cair), одна з найвідоміших мусульманських правозахисних організацій США, назвала закон неконституційним. Наприкінці минулого року Десантіс підписав указ, яким визнав Раду з американо-ісламських відносин «іноземною терористичною організацією». Cair оскаржила це рішення в суді – і суддя заблокував указ.

Правозахисна організація PEN America заявила, що закон «може стримувати свободу слова, створюючи безпрецедентний тиск на людей, щоб вони уникали висловлювань, організації чи взаємодії з певними поглядами».

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа та деякі штати під управлінням республіканців вжили жорстких заходів проти лівих організацій та пропалестинських груп, називаючи їх екстремістськими, антисемітськими та антиамериканськими. Директор PEN America у Флориді Вільям Джонсон сказав, що закон «відкриває можливість карати студентів Флориди за конституційно захищене висловлювання».

До слова, губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон, що дозволяє офіційне перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа.