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Американський генерал не зміг додзвонитися до глави російського генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Американський генерал не зміг додзвонитися до глави російського генштабу
У РФ провину за провали на війні в Україні покладають, зокрема, на Герасимова
фото з відкритих джерел

Останніми тижнями Герасимов майже повністю зник із російського медійного простору

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів американської армії генерал Марк Міллі намагався у вівторок поговорити зі своїм російським колегою, головою генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, але йому це так і не вдалося.

Як розповів Міллі на прес-конференції в Пентагоні в середу, він хотів обговорити з Герасимовим інцидент із падінням ракети на сході Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей.

За словами генерала, протягом вівторка він неодноразово телефонував до колег в Україні та Польщі, зокрема розмовляв із головою генштабу ЗСУ Валерієм Залужним, а також з головами збройних сил інших європейських країн.

«Мої співробітники намагалися з’єднати мене з генералом Герасимовим, але безуспішно», – нарікає Міллі.

Спостерігачі звертають увагу, що останніми тижнями Герасимов майже повністю зник із російського медійного простору, що пов'язують із невдоволенням у Кремлі тим, як розвиваються події в Україні, провину за які там покладають на військове керівництво.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію.

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Теги: війна росія Україна Польща ракета США

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