Американський репортер порівняв звернення Трампа до Конгресу з промовами Путіна

Виступ Трампа у Конгресі, 24 лютого 2026 рік

Однак журналіст відзначив головну відмінність у промовах Путіна та Трампа

Під час виступу президента США Дональда Трампа із щорічним зверненням до Конгресу один із американських журналістів провів паралелі з промовами російського диктатора Володимира Путіна, пише «Главком».

Репортер, який раніше очолював московське бюро, зазначив, що у виступі Трампа простежуються певні подібності до щорічних звернень Путіна.

«Є деякі подібності, наприклад, як правляча еліта оплесками аплодує президенту, коли він намагається запевнити громадськість, що він піклується про благополуччя кожного», – написав він.

Водночас журналіст підкреслив ключову відмінність. У Конгресі США під час виступу Трампа присутня й опозиційна партія, що створює іншу політичну динаміку, ніж у російській Держдумі.

Інша репортерка підкреслює, що промова Трампа була чітко розрахована на телевізійну аудиторію прайм-тайму.

Зазначається, що традиційно найбільша телевізійна аудиторія припадає на перші 30 хвилин звернення. Саме в цей час Трамп і озвучив ключові тези, прагнучи охопити максимально широку національну аудиторію.

До слова, під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу декілька законодавців з’явилася в залі з одягом та значками протестного характеру.

Президент США Дональд Трамп у ці хвилини виступає з щорічним зверненням перед обома палатами Конгресу, членами уряду та суддями Верховного суду. Американські ЗМІ зазначають, що під час входу Трампа реакція була менш бурхливою, ніж торік. Частина демократів сиділа мовчки.

Розпочинаючи промову, Трамп заявив: «Наша нація повернулася, більша, краща, багатша та сильніша, ніж будь-коли раніше». Трамп заявив, що успадкував країну, яка перебувала в кризі.

Торік звернення президента тривало понад півтори години. Очікується, що нинішня промова також буде довгою.