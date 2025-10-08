Головна Світ Політика
Американський розвідувальний літак здійснював польоти навколо Калінінграда

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Літаки RC-135 надають стратегічну електронну розвідку керівництву США
фото: Вікіпедія

Розвідувальний Boeing RC-135 «Combat Sent» кілька разів облетів російський ексклав Калінінград за день після заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про «гібридну війну» з боку Росії

Літак Повітряних сил США, призначений для збору розвідданих про ворожі радіолокаційні системи, помітили під час серії кругових польотів поблизу російських кордонів на тлі загострення відносин із Москвою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Розвідувальний Boeing RC-135 «Combat Sent» вилетів ранком із британської бази, пролетів над країнами Балтії та кілька разів облетів російський ексклав Калінінград – після чого повернувся до Великої Британії.

Місія відбулася за день після заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про «гібридну війну» з боку Росії, пов’язану з проникненням розвідувальних дронів у повітряний простір НАТО, що спричинило збої в роботі аеропорту Мюнхена й залишило тисячі пасажирів ускладненими.

Літаки RC-135 надають стратегічну електронну розвідку керівництву США – від президента й міністра оборони до командувачів операційних театрів. Вони виявляють і ідентифікують наземні, морські та повітряні радіолокаційні сигнали, детально аналізують кожну систему та постачають дані для розробки заходів протидії.

RC-135 відомі своїми характерними антенною апаратурою під носом, «щоками»-обтічниками на фюзеляжі, додатковими антенами на крилах і подовженим хвостом. Екіпаж зазвичай включає пілотів, навігатора, інженерів бортових систем і щонайменше десяток офіцерів радіоелектронної розвідки, відомих як «Ворони», а також технічних фахівців.

Літак обладнаний системою дозаправки в повітрі, що суттєво розширює його операційний радіус, та сучасними радіо- й навігаційними системами (радіостанції HF/VHF/UHF, навігаційний радар, доплерівський блок, інерціальна система із GPS й астрономічними поправками). RC-135 фіксує електронні випромінювання радіолокаційних і комунікаційних систем, що дає аналітикам уявлення про можливості противника й шляхи їхнього глушіння.

Хоча точна мета останньої місії лишається невідомою, сервіс FlightRadar24 зафіксував той самий літак (позивний JAKE37) також 2 жовтня, коли він здійснював польоти поблизу Калінінграда – у день, коли в Німеччині були помічені дрони.

Як раніше повідомлялося, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем. 

«Кількість установок, які необхідні для захисту, величезна, а те, що є на сьогодні, дуже мало», – каже Германсен. Він зазначив, що навіть для одного аеропорту потрібно встановити кілька систем виявлення, і цього недостатньо для створення справжньої оборонної «стіни».

