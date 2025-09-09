Син Шварценеггера таємно одружився з моделлю

Вартість весіль у цьому приватному заміському гольф-клубі починається від $20 тис. за три дні

Актор Патрік Шварценеггер зіграв таємне весілля із моделлю Еббі Чемпіон. Церемонія одруження сина Арнольда Шварценеггера відбулася у приватному заміському гольф-клубі на скелі з видом на озеро Кер-д'Ален у штаті Айдахо. На урочистості серед гостей були мати та батько Патріка – журналістка Марія Шрайвер та сам зірка бойовиків Арнольд Шварценеггер. Батьки та сестра Еббі Чемпіон також відвідали весілля. Про це пише «Главком» посиланням на dailymail.co.uk.

Вартість весіль у цьому приватному заміському гольф-клубі починається від $20 тис. за три дні.

Еббі одягла романтичну кремову сукню без рукавів з пишною спідницею та довгу вуаль

Модель Еббі була одягнена в романтичну кремову сукню без рукавів з пишною спідницею та довгою вуаллю, тоді як її новоспечений чоловік Патрік був елегантний у кремовому смокінгу та чорних класичних штанах.

Молодята сяють після церемонії на березі озера

Нагадаємо, зірка «Термінатора» Арнольд Шварценеггер у 1986 році одружився з тележурналісткою Марією Шрайвер. Вона народила від актора дочок Кетрін та Крістіну, а також синів Патріка та Крістофера.

78-річний відомий батько нареченого Арнольд Шварценеггер був помічений у темно-синьому костюмі під час весілля сина

Експодружжя після розлучення змогло вибудувати нормальні стосунки, іноді вони зустрічаються на сімейних святах. За словами артиста, він завжди буде вдячний Марії Шрайвер за дітей та прожиті разом роки.

До слова, відомий актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який 30 липня відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із молодшою за нього обраницею. Після розлучення з Марією Шрайвер у 2011 році він зберігає дружбу з колишньою дружиною, проте особисте життя вважає за краще тримати в тіні. Його нова партнерка Гізер Мілліган нечасто з'являється на публіці, проте продовжує залишатися поряд із актором.