США зробили перший крок до виходу з ООН

Прихильники Трампа вважають, що організація не відповідає гаслу «Америка понад усе»

У США законодавці від Республіканської партії намагаються добитися виходу Сполучених Штатів із ООН – мовляв, ця організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Дональда Трампа «Америка понад усе». Про це повідомляє Главком з посиланням на Fox News.

Сенатор від штату Юта Майк Лі представив законопроєкт, що пропонує припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, а також припинити фінансування цих груп. Співавтором законопроєкту є сенаторка від штату Теннессі Марша Блекберн.

Сьогодні республіканець від штату Техасу Чіп Рой може представити законопроєкт у Палаті представників. Він вже заявив, що «ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників».

А сенатор Лі сказав: «Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації [ООН] і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни».

За даними американського зовнішньополітичного аналітичного центру Council on Foreign Relations, США надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна.

«Главком» повідомляв, що США ще не ухвалили рішення щодо того, чи буде підтримано в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, раніше Штати виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Щодо ООН, то представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним очільником держави.

Так в ООН відреагували на закиди Дональда Трампа, який до того назвав Зеленського «диктатором без виборів».