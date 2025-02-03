Вперше українські військові на протезах підкорили гору Кіліманджаро (фото)

Сходження стало знаковим: жоден український військовий з протезом нижньої кінцівки раніше не досягав вершини Африки

Вперше в історії чотири українських військових, які перенесли ампутації, а також дівчина-військова, котра зазнала важких поранень, піднялися на вершину гори Кіліманджаро, висота якої досягає 5 895 метрів. Про це повідомляє проєкт Second Wind.

«Вони це зробили! Вперше четверо українських військових після ампутацій і дівчина-військова після важких поранень зійшли на висоту 5 895 метрів, вершину Африки – Кіліманджаро. Це не просто підйом, це вихід за межі можливого. Доказ того, що після поранення чи ампутації життя не закінчується, – можна знайти своє друге дихання і зробити те, що, здавалося, ніколи не буде тобі під силу», – йдеться у повідомленні.

Українські військові на вершині Кіліманджаро фото: Second Wind

Зазначається, що це сходження стало знаковим: жоден український військовий з протезом нижньої кінцівки раніше не досягав вершини Африки. Ба більше, у світі не зафіксовано випадків, коли одночасно четверо військових на протезах, а також військова після поранень, здійснили подібне групове сходження.

Кіліманджаро – гірський масив, потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки над рівнем моря.

«І це все – не для рекордів, а заради тих, хто зараз бореться з травмами та сумнівами й не знає, чи зможе жити далі повним життям. Українські військові вкотре показали всьому світу: незламність – не просто слово. Це, перш за все, люди, які піднімаються навіть там, де інші здаються», – йдеться у повідомленні.

До слова, ветеран 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Гаврилко та майстер-кораблебудівник, океанський веслувальник, капітан Дмитро Резвой перетинають Атлантичний океан на веслах. Метою ініціативи є збір коштів для реабілітації українських військових.