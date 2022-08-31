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Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців
Росія примусово вивезла з України мільйони людей
фото з відкритих джерел

Путін хоче знищити національну ідентичність вивезених до РФ українців

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про створення «адаптаційних центрів» для «мігрантів», які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Роснаціональності Ігор Барінов. Він працює над програмами, щоб переконатися, що «мігранти» до Росії знали та поважали російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти «соціальній ізоляції» «мігрантів» у Росії.

Також 27 серпня Путін підписав два укази, спрямовані на те, щоб допомогти особам без громадянства та мігрантам з України безстроково проживати та працювати в Російській Федерації з призначенням певних соціальних виплат тим, хто покинув Україну після 18 лютого.

«Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність з переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою», – йдеться у повідомленні ISW.

Ключові висновки ISW за 30 серпня:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії з наземного штурму та ударів по російських ГЛОК на Дніпрі. Українські війська досягли успіхів на землі та почали наносити удари по понтонним переправам через річку.
  • Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює правові та соціальні умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.
  • Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Російські війська завдали обмежених наземних ударів на південний захід від Ізюма, на південь від Бахмута та поблизу західних околиць міста Донецьк.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар на півночі Херсонської області.
  • Анонімний високопоставлений військовий чиновник США заявив, що США вважають, що Росія веде артилерійський вогонь з позицій навколо та поблизу Запорізької АЕС.
  • Російська окупаційна влада продовжує намагатися примусово інтегрувати школи в окупованій Україні в російську освітню систему та поширювати методи соціального контролю.
  • Російські війська продовжують перекидати військову техніку до Криму.
  • У суб'єктах федерації (регіонах) Російської Федерації триває комплектування та розгортання добровольчих батальйонів.
  • Російська окупаційна влада вживає заходів щодо примусової інтеграції українських шкіл у російський освітній простір у рамках підготовки до наближення навчального року.
Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців фото 1

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого в Росію в’їхало понад 3,5 млн переселенців з України. Більшість із них не перебувають у Росії добровільно.

Російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.

МЗС України заявив, що Росія має повернути всіх викрадених у Маріуполі дітей їхнім близьким.

Як відомо, примусове переміщення дітей однієї групи до іншої «з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу» є порушенням Конвенції про попередження злочину геноциду.

 

Теги: росія путін війна Україна окупанти

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