Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців

Путін хоче знищити національну ідентичність вивезених до РФ українців

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про створення «адаптаційних центрів» для «мігрантів», які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Роснаціональності Ігор Барінов. Він працює над програмами, щоб переконатися, що «мігранти» до Росії знали та поважали російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти «соціальній ізоляції» «мігрантів» у Росії.

Також 27 серпня Путін підписав два укази, спрямовані на те, щоб допомогти особам без громадянства та мігрантам з України безстроково проживати та працювати в Російській Федерації з призначенням певних соціальних виплат тим, хто покинув Україну після 18 лютого.

«Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність з переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою», – йдеться у повідомленні ISW.

Ключові висновки ISW за 30 серпня:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії з наземного штурму та ударів по російських ГЛОК на Дніпрі. Українські війська досягли успіхів на землі та почали наносити удари по понтонним переправам через річку.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює правові та соціальні умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

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