США вдарили по будівлі парламенту Венесуели – президент Колумбії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
США вдарили по будівлі парламенту Венесуели – президент Колумбії
США атакували Венесуелу
фото: Reuters

Густаво Педро оприлюднив список об’єктів, атакованих Сполученими Штатами у Венесуелі

Під час атаки на Венесулу сталося влучення в будівлю парламенту Венесуели. Про це повідомив президент сусідньої Колумбії Густаво Педро, передає «Главком».

Педро оприлюднив список об’єктів, атакованих Сполученими Штатами у Венесуелі. Їх щонайменше 11.

Йдеться зокрема про аеропорт Ла-Карлота, військовий гарнізон у Катія-ла-Мар, військова база Фуерте-Тіуна (головний військовий комплекс Венесуели), район Ель-Хатільо, авіабаза ВПС в Баркісімето, де базуються F-16, приватний аеропорт Каракаса, військова вертолітна база в Хігуероте.

Нині вибухи в столиці Венесуели Каракасі, зі слів очевидців, стали менш інтенсивними, але в місті все ще часто чутно шум військових літаків.

За даними телеканалу CNN, комітет Сенату з питань збройних сил не був заздалегідь поінформований про можливі військові дії США у Венесуелі.

Крім того, за даними ЗМІ, президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрічався з посланцем китайського лідера Сі Цзіньпіна приблизно за 10 годин до атаки США. Чи встигла китайська делегація покинути Каракас до початку американського удару – невідомо.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. Над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. 

Невдовзі після цього Дональд Трамп заявив, що США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.

Теги: США Венесуела

