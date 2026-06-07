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Путін відправляв до Києва таємного переговорника-бізнесмена

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін відправляв до Києва таємного переговорника-бізнесмена
Ушаков не став уточнювати, яку роль бізнесмен міг виконувати та з ким зустрічався в українській столиці
фото з відкритих джерел

Росія має «відкриті і закриті контакти з Україною», заявив помічник Путіна Ушаков

Відомий російський бізнесмен приїжджав до Києва для негласних переговорів про мир. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну, інформує «Главком».

При цьому ім’я бізнесмена Ушаков не назвав та вказав, що Росія має «відкриті і закриті контакти з Україною».

«Російський підприємець, який їздив до Києва у травні та радився з Путіним, досить відомий», – заявив він.

За словами представника Кремля, йдеться про підприємця, який перед поїздкою до Києва контактував із Путіним. Водночас Ушаков не став уточнювати, яку саме роль цей бізнесмен міг виконувати та з ким зустрічався в українській столиці.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.

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Теги: росія Володимир Зеленський президент бізнесмен

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