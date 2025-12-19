Австралія передала Україні останню партію танків Abrams

Більшість танків прибула до України в липні

Австралія завершила передачу Україні 49 бойових танків M1A1 Abrams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Загальна вартість танків оцінюється приблизно у $245 млн. Вони є частиною пакета допомоги Україні на понад $1,7 млрд, з яких $1,5 млрд – військова допомога.

Оборонне відомство Австралії зазначило, що більшість танків прибула до України в липні, і багато з них вже використовуються на передовій. За словами військових, передача танків з Австралії до Європи стало великим логістичним випробуванням.

«Це величезне завдання – доставити 60-тонний танк через пів світу та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовий до використання», – поділився полковник Джеймс Сміт.

Техніку доставляли морем із порту Джілонг протягом 55 днів, після чого ще тиждень тривала підготовка до бойового використання та дооснащення. У процесі брали участь інженери, логісти, техніки, а також спецслужби для мінімізації ризиків під час доставки.

Нагадаємо, 19 липня уряд Австралії підтвердив передачу Україні танків Abrams у межах оборонного пакета вартістю A$245 млн.

До слова, американські танки M1 Abrams виявилися неготовими до атак російських дронів, протитанкових ракет та іншої вибухівки, тому їх вдосконалюють, те ж стосується й бойової машини піхоти моделі Bradley. Модернізація відбувається шляхом встановлення сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.