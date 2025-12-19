Головна Світ Політика
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
Австралійці доставляли військову техніку морем із порту Джілонг протягом 55 днів
фото: AP (ілюстративне)

Більшість танків прибула до України в липні

Австралія завершила передачу Україні 49 бойових танків M1A1 Abrams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Загальна вартість танків оцінюється приблизно у $245 млн. Вони є частиною пакета допомоги Україні на понад $1,7 млрд, з яких $1,5 млрд – військова допомога.

Оборонне відомство Австралії зазначило, що більшість танків прибула до України в липні, і багато з них вже використовуються на передовій. За словами військових, передача танків з Австралії до Європи стало великим логістичним випробуванням.

«Це величезне завдання – доставити 60-тонний танк через пів світу та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовий до використання», – поділився полковник Джеймс Сміт.

Техніку доставляли морем із порту Джілонг протягом 55 днів, після чого ще тиждень тривала підготовка до бойового використання та дооснащення. У процесі брали участь інженери, логісти, техніки, а також спецслужби для мінімізації ризиків під час доставки.

Нагадаємо, 19 липня уряд Австралії підтвердив передачу Україні танків Abrams у межах оборонного пакета вартістю A$245 млн.

До слова, американські танки M1 Abrams виявилися неготовими до атак російських дронів, протитанкових ракет та іншої вибухівки, тому їх вдосконалюють, те ж стосується й бойової машини піхоти моделі Bradley. Модернізація відбувається шляхом встановлення сталевих каркасів, обгорнутих навколо рам бойової техніки.

Теги: Австралія танки військова допомога

