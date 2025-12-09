Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі

11-річна дівчинка вижила після укусу смертельно небезпечної тигрової змії

Жахливий інцидент стався у місцевому парку в Брабхемі, на північному сході Перта (Австралія), де 11-річна дівчинка зіткнулася віч-на-віч з однією з найбільш отруйних рептилій світу – тигровою змією. Про це пише «Главком» із посиланням на 7news.

Юна Зеллі каталася на самокаті, коли змія встромила свої ікла в її ногу. Дівчинка спочатку почула лише «шипіння», після чого побачила змію і просто заціпеніла. Спочатку 11-річна дівчинка не усвідомлювала всієї небезпеки, але біль швидко посилився.

«Моя щиколотка пекла, я подивилася на неї, вона кровоточила», – розповіла Зеллі. Вона кинулася до своєї матері на самокаті «так швидко, як тільки могла», після чого її терміново доправили до лікарні Мідленд, де вона перебувала під пильним наглядом протягом наступних 12 годин.

У лікарні лікарі постійно моніторили стан Зеллі. «Вони брали багато крові щогодини, щоб перевірити, чи не згортатиметься вона, і чи не змінилася моя кров від отрути», – пояснила дівчинка. На щастя, отрута не потрапила у її систему. Зеллі вижила, уникнувши небезпечних наслідків укусу.

Історія Зеллі є важливим попередженням, оскільки активність змій зросте протягом наступних кількох місяців.

Експерт із лову змій Маркус Косентіно, який займається цим майже 20 років, нагадав, що тигрові змії є надзвичайно небезпечними. «Вони надзвичайно отруйні. Вони посідають десяте місце у світі за силою своєї отрути», – сказав Косентіно.

Поради експертів, якщо ви зіткнулися зі змією, наступні: якщо змія перебуває в громадському місці поблизу чагарників, просто відійдіть і спостерігайте за нею. Змія повинна сама відповзти. Якщо вас укусили, необхідно мінімізувати потрапляння отрути в кров за допомогою компресійної іммобілізаційної пов’язки.

