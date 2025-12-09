Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
11-річна дівчинка вижила після укусу
фото з відкритих джерел

11-річна дівчинка вижила після укусу смертельно небезпечної тигрової змії

Жахливий інцидент стався у місцевому парку в Брабхемі, на північному сході Перта (Австралія), де 11-річна дівчинка зіткнулася віч-на-віч з однією з найбільш отруйних рептилій світу – тигровою змією. Про це пише «Главком» із посиланням на 7news.

Юна Зеллі каталася на самокаті, коли змія встромила свої ікла в її ногу. Дівчинка спочатку почула лише «шипіння», після чого побачила змію і просто заціпеніла. Спочатку 11-річна дівчинка не усвідомлювала всієї небезпеки, але біль швидко посилився.

Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі фото 1

«Моя щиколотка пекла, я подивилася на неї, вона кровоточила», – розповіла Зеллі. Вона кинулася до своєї матері на самокаті «так швидко, як тільки могла», після чого її терміново доправили до лікарні Мідленд, де вона перебувала під пильним наглядом протягом наступних 12 годин.

У лікарні лікарі постійно моніторили стан Зеллі. «Вони брали багато крові щогодини, щоб перевірити, чи не згортатиметься вона, і чи не змінилася моя кров від отрути», – пояснила дівчинка. На щастя, отрута не потрапила у її систему. Зеллі вижила, уникнувши небезпечних наслідків укусу.

Історія Зеллі є важливим попередженням, оскільки активність змій зросте протягом наступних кількох місяців.

Експерт із лову змій Маркус Косентіно, який займається цим майже 20 років, нагадав, що тигрові змії є надзвичайно небезпечними. «Вони надзвичайно отруйні. Вони посідають десяте місце у світі за силою своєї отрути», – сказав Косентіно.

Поради експертів, якщо ви зіткнулися зі змією, наступні: якщо змія перебуває в громадському місці поблизу чагарників, просто відійдіть і спостерігайте за нею. Змія повинна сама відповзти. Якщо вас укусили, необхідно мінімізувати потрапляння отрути в кров за допомогою компресійної іммобілізаційної пов’язки.

До слова, у селі Крюківщина на Київщині дитину вкусив невідомий жук. Місце укусу довго загоювалося, тож мати вирішила спитати поради у Facebook-групі «Комахи України». Виявилося, що це хижий клоп Peirates hybridus, якого ще називають клоп-убивця. Його укус, хоч і болючий, не несе загрози.

Читайте також:

Теги: тварини Австралія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко часто публікує фото з собаками та котами на фронті
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
17 листопада, 10:12
21 листопада тварин евакуюють до центру реабілітації у Південноафриканській Республіці
Вирішено долю двох левиць, які втекли з хмельницького притулку
21 листопада, 16:22
Понад 20 партнерів України зробили свій внесок у програму Purl
Австралія і Нова Зеландія профінансують закупівлю американської зброї для України
4 грудня, 06:25
Родина понад тиждень шукала та намагалася відкопати кішку з-під завалів після обстрілу
Відкопали з-під завалів. Українка знайшла свою кішку живою через 9 днів після удару шахеда (фото)
Вчора, 16:08
Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
15 листопада, 15:45
Жінка закликає брати собак із притулків, а не витрачати десятки тисяч доларів
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
1 грудня, 18:24
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
26 листопада, 16:09
Віва зараз відновлюється і шукає родину
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
27 листопада, 12:26
Цими вихідними відвідувачі зоопарку матимуть змогу поспостерігати за яблучними частуваннями альпак, зебр, оленів та інших парнокопитних
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
6 грудня, 08:10

Життя

Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі
Школярка з Австралії вижила після укусу найотруйнішої змії у світі
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано
Кеті Перрі та експрем'єр Канади Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки
Кеті Перрі та експрем'єр Канади Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки
Вийшла заміж сама за себе: американка влаштувала церемонію в Мексиці і пояснила причину
Вийшла заміж сама за себе: американка влаштувала церемонію в Мексиці і пояснила причину
Дружина Білецького розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини
Дружина Білецького розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини
Американка стала зіркою TikTok, збираючи викинуті речі у багатіїв
Американка стала зіркою TikTok, збираючи викинуті речі у багатіїв

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua