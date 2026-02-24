Словаччина заявила, що ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ зірве мирні переговори

За словами глави МЗС Словаччини, словацький уряд має «політичне застереження» у питанні прийняття 20-го пакета санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна не підтримує новий пакет санкцій ЄС, оскільки він нібито може зашкодити мирним переговорам між США, Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву словацького дипломата.

«Дискусії щодо цього 20-го пакета все ще тривають, і поки що не зовсім зрозуміло, яким буде його результат. Особисто я вважаю, що цей пакет, ймовірно, не буде прийнятий, як передбачалося спочатку, тобто в четверту річницю вторгнення. Тож наразі дискусія триває, і ми подивимося, чим все закінчиться», – пояснив він.

Бланар наголосив, що уряд Словаччини має «політичне застереження» у питанні прийняття 20-го пакета санкцій проти Росії. Глава МЗС Словаччини заявив, що очікує від Єврокомісії «гарантій, що нові санкції не зашкодять» тристоронньому процесу між Україною, США та Росією.

«Зараз відбуваються переговори між Україною, США та Росією, де обговорюється багато питань, як пов’язаних з безпекою, так і територіальних, і прийняття подальших санкцій може порушити ці мирні переговори. Тому ми не підтримуємо це», – заявив дипломат.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що намагався зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським перед рішенням щодо зупинки екстреного імпорту електроенергії, однак провести розмову не вдалося через зайнятий графік українського лідера.

За словами Фіцо, перед реалізацією заходів у відповідь він хотів особисто обговорити ситуацію з транспортуванням російської нафти трубопроводом «Дружба» та попросити українську сторону відновити постачання.