Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро

Країна підтримує санкції Заходу проти країни-агресорки

Австрія заморозила активи, пов’язані з підсанкційними особами з РФ, на суму майже два мільярди євро. Про це 20 квітня заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у Twitter, коментуючи візит заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона.

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«Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже два мільярди євро», – написав Бруннер.

Heute habe ich den Under Secretary für Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, in Wien empfangen. Gerade im Lichte des Kriegs in der Ukraine ist die strategische Achse zwischen 🇪🇺 & den 🇺🇸 von großer Bedeutung. (1/2)



📸 BKA/Regina Aigner pic.twitter.com/zuXi8YT7xU Будь ласка, читайте текст після реклами April 20, 2023

Австрійський посадовець підкреслив, що на тлі повномасштабної війни в Україні співпраця між Європейським Союзом і США має велике значення.

Нагадаємо, що Австрія підтримала гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

До слова, українські прокурори та їхні колеги з США працюють над можливістю арешту закордонних активів приватної військової компанії «Вагнера».