Голосування за українську формулу миру та новий пакет допомоги від США – головне за ніч

Річниця повномасштабного вторгнення супроводжується потужною міжнародною підтримкою України і новими провокаціями Росії

Генеральна Асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру більшістю голосів, однак Китай, який утримався від голосування, оприлюднив свою версію щодо цього питання. Тим часом РФ готує провокації на кордоні Чернігівщини та в Молдові, а США, ймовірно, оголосить про новий потужний пакет допомоги Україні до річниці повномасштабного вторгнення. «Главком» зібрав головні події ночі проти 24 лютого.

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Голосування за формулу миру

Генеральна Асамблея ООН підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів. Проти резолюції голосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни, у тому числі Іран, утрималися від голосування. Натомість Китай висунув свою версію миру із 12 пунктів, у якій виступив проти антиросійських санкції.

Пакет допомоги на $2 млрд доларів

За інформацією CNN, 24 лютого, на річницю вторгнення, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже два мільярди доларів. Серед іншого, до нового траншу ввійдуть ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники

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Чергові провокації РФ

Приблизно опівночі Міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я. За традицією, Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує в них Україну.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що Кремль готує атаки під фальшивим прапором на кордоні Чернігівщини, щоб втягнути Білорусь у війну. Крім того, Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї.

Чи постачатиме Китай зброю Росії?

Питання досі залишається відкритим. За даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе. Водночас Україна поки не має жодних доказів того, що Китай надав РФ летальну зброю.