Білий дім пояснив, хто гальмує виділення допомоги Україні

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні

Запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування

Спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

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Журналісти спитали у Жан-П’єр, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.

У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

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«Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його на голосування, він би пройшов», – наголосила вона.

Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

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Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на $1,2 трлн. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Учора Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.