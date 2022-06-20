Байден оцінив ймовірність вступу України в ЄС

У кінці тижня лідери ЄС мають офіційно надати Україні статус кандидата

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає «дуже ймовірним» майбутній вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Байден зазначив, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом ЄС.

Заява президента США зроблена на тлі того, що в кінці цього тижня лідери Євросоюзу мають офіційно надати Україні статус кандидата.

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

17 червня Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас, для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Остаточне рішення щодо надання статусу кандидата Україні має ухвалити саміт Європейської ради 23-24 червня – зустріч голів держав та урядів країн ЄС. Жоден з 27 членів не має проголосувати проти.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина підтримає надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

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