BBC зауважує, що уникнути незручних тем повністю Путіну не вдасться, особливо на пресконференції

Путін давно не перебував у середовищі великої кількості незалежних репортерів, які не підконтрольні Кремлю

Під час церемонії прибуття Володимира Путіна на Аляску іноземні журналісти почали вигукувати до нього гострі запитання, що стало для російського диктатора рідкісною й очевидно неприємною ситуацією, повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Як зазначає видання, Путін давно не перебував у середовищі великої кількості незалежних репортерів, які не підконтрольні Кремлю. На відміну від роботи російського преспулу, де журналісти зазвичай не ставлять неузгоджених питань, американські та інші закордонні журналісти поводилися більш наполегливо.

Серед вигуків було й пряме питання: «Коли ви перестанете вбивати мирних жителів?» Також пролунало: «Чому Трамп має вірити вашим словам?» Путін проігнорував ці звернення, зробивши вигляд, що не чув.

Водночас BBC зауважує, що уникнути незручних тем повністю йому не вдасться, особливо на пресконференції.

Нагадаємо, на початку переговорів президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін отримали низку питань про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію переговорів.

Відповіді на жодне з питань вони не отримали. Путін щось вигукнув у бік журналістів, але через шум неможливо було розібрати слова. Натомість Трамп після всіх запитань лише сказав: «Дякую».

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.