Головна Світ Політика
search button user button menu button

BBC пояснило, чому Путін відмовився відповідати на питання журналістів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
BBC пояснило, чому Путін відмовився відповідати на питання журналістів
BBC зауважує, що уникнути незручних тем повністю Путіну не вдасться, особливо на пресконференції
фото: соціальні мережі

Путін давно не перебував у середовищі великої кількості незалежних репортерів, які не підконтрольні Кремлю

Під час церемонії прибуття Володимира Путіна на Аляску іноземні журналісти почали вигукувати до нього гострі запитання, що стало для російського диктатора рідкісною й очевидно неприємною ситуацією, повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Як зазначає видання, Путін давно не перебував у середовищі великої кількості незалежних репортерів, які не підконтрольні Кремлю. На відміну від роботи російського преспулу, де журналісти зазвичай не ставлять неузгоджених питань, американські та інші закордонні журналісти поводилися більш наполегливо.

Серед вигуків було й пряме питання: «Коли ви перестанете вбивати мирних жителів?» Також пролунало: «Чому Трамп має вірити вашим словам?» Путін проігнорував ці звернення, зробивши вигляд, що не чув.

Водночас BBC зауважує, що уникнути незручних тем повністю йому не вдасться, особливо на пресконференції.

Нагадаємо, на початку переговорів президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін отримали низку питань про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію переговорів.

Відповіді на жодне з питань вони не отримали. Путін щось вигукнув у бік журналістів, але через шум неможливо було розібрати слова. Натомість Трамп після всіх запитань лише сказав: «Дякую».

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: путін переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України
20 липня, 16:12
Росія завжди вміла розпалювати міжусобну горожанську війну, вміло підкидаючи дровенят у вогонь суспільного протистояння
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
25 липня, 18:08
Що буде, якщо переговори проваляться?
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
9 серпня, 11:31
Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
Російських військових зустрічають в Білорусі хлібом-сіллю. Який контраст з Україною…
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
8 серпня, 15:20
Вітакер: Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою
Постпред США при НАТО розповів про наступний крок Трампа, щоб закінчити війну
5 серпня, 00:55
Раніше Трамп заявив про «високу ймовірність» проведення зустрічі із Зеленським та Путіним
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
7 серпня, 18:30
Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
9 серпня, 13:57
Сибіга: Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці
Переговори з Росією матимуть сенс після припинення вогню – Сибіга
Вчора, 04:38

Політика

Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні
Путін після переговорів із Трампом зробив заяву про мир в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6655
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4403
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua