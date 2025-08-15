Головна Світ Політика
Як Трамп і Путін відреагували на питання про вбивства цивільних в Україні – відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як Трамп і Путін відреагували на питання про вбивства цивільних в Україні – відео
фото з відкритих джерел

Журналісти не отримали відповіді на питання від Трампа та Путіна

На початку переговорів президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін отримали низку питань про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію переговорів.

Під час трансляцій було чути, як журналісти зверталися до Путіна з питаннями: «Ви погодитеся на перемир’я?», «Ви зобов’яжетеся більше не вбивати цивільних?», «Чому президент Трамп має вірити вашим словам?».

Відповіді на жодне з питань вони не отримали. Путін щось вигукнув у бік журналістів, але через шум неможливо було розібрати слова. Натомість Трамп після всіх запитань лише сказав: «Дякую».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

