Як Трамп і Путін відреагували на питання про вбивства цивільних в Україні – відео

Журналісти не отримали відповіді на питання від Трампа та Путіна

На початку переговорів президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін отримали низку питань про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію переговорів.

Під час трансляцій було чути, як журналісти зверталися до Путіна з питаннями: «Ви погодитеся на перемир’я?», «Ви зобов’яжетеся більше не вбивати цивільних?», «Чому президент Трамп має вірити вашим словам?».

Відповіді на жодне з питань вони не отримали. Путін щось вигукнув у бік журналістів, але через шум неможливо було розібрати слова. Натомість Трамп після всіх запитань лише сказав: «Дякую».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

