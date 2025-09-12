ЄС продовжив санкції проти Росії

Раніше деякі країни вимагали виключити шістьох росіян із санкційного списку, аби продовжити санкції

Європейський Союз схвалив продовження персональних санкцій проти російських олігархів та чиновників ще на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Раніше Угорщина та Словаччина вимагали виключити шістьох росіян із санкційного списку ЄС. Зокрема, мова про мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

«На Корепері погодили продовження санкцій ЄС проти РФ без політичних скасувань санкцій. Це прекрасні новини й велика дипломатична перемога нашої команди й наших партнерів», – каже Власюк.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас підтвердила продовження санкцій. «Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми продовжимо перекривати гроші на війну Путіна», – наголосила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії у вересні 2025 року. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій.

До слова, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала США та Європейський Союз посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції проти її нафтових компаній і «тіньового флоту».