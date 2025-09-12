Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС продовжив санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЄС продовжив санкції проти Росії
Європейський Союз завершує роботу над 19-м санкційним пакетом
фото: Reuters

Раніше деякі країни вимагали виключити шістьох росіян із санкційного списку, аби продовжити санкції

Європейський Союз схвалив продовження персональних санкцій проти російських олігархів та чиновників ще на пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Раніше Угорщина та Словаччина вимагали виключити шістьох росіян із санкційного списку ЄС. Зокрема, мова про мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

«На Корепері погодили продовження санкцій ЄС проти РФ без політичних скасувань санкцій. Це прекрасні новини й велика дипломатична перемога нашої команди й наших партнерів», – каже Власюк.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас підтвердила продовження санкцій. «Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії. Водночас ми завершуємо роботу над 19-м пакетом – розглядаємо додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки. Ми продовжимо перекривати гроші на війну Путіна», – наголосила вона.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії у вересні 2025 року. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.

Як повідомлялося, Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, щоб запобігти обходу вже чинних обмежень проти Росії. Цей інструмент дозволить впливати на треті країни, які допомагають Москві уникати санкцій.

До слова, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала США та Європейський Союз посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції проти її нафтових компаній і «тіньового флоту».

Читайте також:

Теги: санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?
10 вересня, 09:45
Вілсон: Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину
Конгресмен-республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі
10 вересня, 05:16
США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
5 вересня, 13:58
У своєму листі від 15 серпня перша леді США закликала Путіна припинити бойові дії заради дітей
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
4 вересня, 03:25
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Рубіо: Сполучені Штати підтримують рішення «Європейської трійки» та закликають Іран до серйозних дипломатичних переговорів для вирішення ядерної проблеми
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
29 серпня, 03:59
The Times зазначає, що Трамп постійно відкладає введення будь-яких обмежень, попри попередні обіцянки
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
26 серпня, 00:11
Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на міжнародній торгівлі
NYT: Безпрецедентні санкції проти РФ не працюють через ключову причину
25 серпня, 04:55
Каллас підтвердила, що робота над санкціями триває
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
19 серпня, 21:21

Економіка

ЄС продовжив санкції проти Росії
ЄС продовжив санкції проти Росії
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
Японія знизила граничну ціну на російську нафту
Японія знизила граничну ціну на російську нафту
Російський ринок стає все більш китайським – розвідка
Російський ринок стає все більш китайським – розвідка
Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України
Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua