Зеленський зустрівся з президенткою Молдови

Володимир Зеленський підтвердив непохитну позицію України щодо територіальної цілісності Молдови

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Молдови Маєю Санду, яка прибула до столиці у 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. Лідери зосередилися на прискоренні вступу до Євросоюзу та зміцненні регіональної стабільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський подякував колезі за візит саме 26 квітня. Він провів паралель між самовідданістю ліквідаторів Чорнобиля, які захистили Європу 40 років тому, та нинішньою співпрацею України й Молдови задля безпеки всього регіону.

«Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи», – наголосив президент.

Ключовою темою предметних перемовин став спільний рух країн до Європейського Союзу. Зеленський підкреслив, що Київ та Кишинів діють синхронно, аби максимально оперативно відкрити всі шість переговорних кластерів.

«Сьогодні ми з Маєю приділили ключову увагу питанням безпеки, нашої транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо дуже предметно говорили щодо нашого спільного руху у Євросоюз. Зараз працюємо, щоб оперативно відкрились усі шість кластерів і членство у Євросоюзі стало нашим спільним успіхом – і України, і Молдови, і всього ЄС», – розповів Зеленський.

Окрему увагу приділили транскордонній співпраці та захисту енергетичної інфраструктури. Володимир Зеленський підтвердив непохитну позицію України щодо територіальної цілісності Молдови.

«Україна й надалі буде підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема у тому, що стосується Придністровського регіону. Також готові й надалі розвивати наші тристоронні формати – разом із Румунією. Дякую особисто Маї та всій Молдові за підтримку України та співпрацю, яка зміцнює весь наш регіон», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду здійснює офіційний візит до України. Лідер сусідньої держави особисто відвідає зону відчуження, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів.