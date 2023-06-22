Президент Польщі розповів про свої стосунки із Зеленським

За словами Дуди, Україна з Польщею повинні «замучити Путіна і втомити російське суспільство»

Президент Польщі Анджей Дуда товаришує з президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповів в інтерв'ю журналістам Фактів президент Польщі Анджей Дуда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми з президентом Зеленським любимо одне одного, але ми займаємося політикою. У нас бувають різні дискусії, інколи складні, але їхній дух завжди дружній – ніхто не хоче нікому нашкодити. Ми просто шукаємо точки дотику, вихід зі складних ситуацій», – зазначив Дуда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент Польщі додав: «Ми разом з Україною повинні замучити Путіна і втомити російське суспільство».

Зазначимо, Польща, Франція та Німеччина пообіцяли військову підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно, поки вони та інші західні держави працюватимуть над питанням «гарантій безпеки», спрямованих на зміцнення оборони України та забезпечення її суверенного майбутнього.

Нагадаємо, польський інститут національної пам'яті (ПІНП) звинуватив директора Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антона Дробовича у маніпуляціях.

ПІНП спростував заяви Дробовича, що саме польська сторона винна у знищенні меморіальної дошки з іменами 62 членів УПА та повідомив, що Польща нібито виконана свої зобов'язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку. Як зазначив Польський інститут національної пам'яті, жодна польська державна установа, включно з Інститутом національної пам’яті, ніколи не вживала дій, які б призвели до ліквідації українських поховань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, серед чинників, які найбільше мотивуватимуть українців повертатися додому після закінчення війни, біженці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави. Зокрема йдеться про очікуване членство України в ЄС, про що зазначають 57% опитаних, та у НАТО – 47%.