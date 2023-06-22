Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі розповів про свої стосунки із Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Польщі розповів про свої стосунки із Зеленським
Анджей Дуда товаришує з президентом України
фото з відкритих джерел

За словами Дуди, Україна з Польщею повинні «замучити Путіна і втомити російське суспільство»

Президент Польщі Анджей Дуда товаришує з президентом України Володимиром Зеленським. Про це розповів в інтерв'ю журналістам Фактів президент Польщі Анджей Дуда.

«Ми з президентом Зеленським любимо одне одного, але ми займаємося політикою. У нас бувають різні дискусії, інколи складні, але їхній дух завжди дружній – ніхто не хоче нікому нашкодити. Ми просто шукаємо точки дотику, вихід зі складних ситуацій», – зазначив Дуда.

Також президент Польщі додав: «Ми разом з Україною повинні замучити Путіна і втомити російське суспільство».

Зазначимо, Польща, Франція та Німеччина пообіцяли військову підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно, поки вони та інші західні держави працюватимуть над питанням «гарантій безпеки», спрямованих на зміцнення оборони України та забезпечення її суверенного майбутнього.

Нагадаємо, польський інститут національної пам'яті (ПІНП) звинуватив директора Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антона Дробовича у маніпуляціях.

ПІНП спростував заяви Дробовича, що саме польська сторона винна у знищенні меморіальної дошки з іменами 62 членів УПА та повідомив, що Польща нібито виконана свої зобов'язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку. Як зазначив Польський інститут національної пам'яті, жодна польська державна установа, включно з Інститутом національної пам’яті, ніколи не вживала дій, які б призвели до ліквідації українських поховань.

До слова, серед чинників, які найбільше мотивуватимуть українців повертатися додому після закінчення війни, біженці у Польщі вказують на цивілізаційний та безпековий вибір держави. Зокрема йдеться про очікуване членство України в ЄС, про що зазначають 57% опитаних, та у НАТО – 47%.

Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський подякував всім, хто його підтримав
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»
Вчора, 14:41
Володимир Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі війни важливо перейти до дій: угод та проєктів
Зеленський назвав п'ять напрямків для створення основи для миру
Вчора, 12:22
Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом
Історичний візит Блінкена до Китаю: держсекретар США провів п’ятигодинні переговори
18 червня, 20:42
Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс проти продовження допомоги Україні
Трамп закликає скорочувати військову підтримку України: Зеленський жорстко відповів
16 червня, 08:12
Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня
Київ отримав другу партію вагонів метро з Польщі (фото)
13 червня, 20:12
Правоохоронці швидко розшукали ящики із боєприпасами для ЗСУ
У Польщі зловмисники вкрали американські боєприпаси, призначені для України
8 червня, 21:05
Росія через санкції втрачає своїх торгових партнерів
Казахстан назвав свого головного торгового партнера, і це не Росія
7 червня, 11:53
Лідер США виступив із промовою в Колорадо-Спрінгз, де підкреслив про зміцнення оборонного блоку.
Вступ Швеції до НАТО: Байден зробив важливу заяву
2 червня, 08:39
Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну
Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій
25 травня, 17:58

Політика

Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС
Президент Польщі розповів про свої стосунки із Зеленським
Президент Польщі розповів про свої стосунки із Зеленським
Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим
Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
48K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
9056
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
8243
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
7762
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
7728
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту