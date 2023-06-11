Армія США представила нову бойову машину піхоти

Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні

Вперше за десятиліття армія Сполучених Штатів Америки виставляє на озброєння нову техніку для підтримки піхотних підрозділів: БМП M10 Booker Combat Vehicle. Про це повідомляє Мilitary.

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Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні. Зазначаєть, що вона нагадує щось середнє між радянською «БМП-2» і невеликим танком «Абрамс».

«M10 Booker - це броньована машина, яка призначена для підтримки наших бойових груп піхотної бригади шляхом придушення та руйнування укріплень, гарматних систем і траншей, а потім додатково забезпечує захист від бронетехніки противника», - зазначив генерал-майор Гленн Дін.

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Башту для техніки виготовлятимуть в Огайо, корпуси - у Мічигані, а збиратимуть в Алабамі. Коли виробництво буде виведено на повну потужність, армія планує виробляти три нові M10 щомісяця.

Виробництво транспортних засобів почалося на початку 2023 року, а армія очікує першу постачання в 2024 році. Повний батальйон із 42 бойових машин Booker Combat Vehicles очікується до кінця 2025 року, зрештою на озброєння планують поставити понад 500 одиниць.

У той час, коли армія виставляє на озброєння нові БМП для підвищення мобільності, буде вітатись додавання батальйону важкоозброєних та броньованих машин, які бригади можуть використовувати для додаткової потужності. І новий дивізіон M10 супроводжуватиме новий піхотний підрозділ, хоча деталей того, де і коли не повідомляють.

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