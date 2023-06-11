Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Армія США представила нову бойову машину піхоти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Армія США представила нову бойову машину піхоти
Нова бойова машина M10 Booker Combat Vehicle
фото: Мilitary

Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні

Вперше за десятиліття армія Сполучених Штатів Америки виставляє на озброєння нову техніку для підтримки піхотних підрозділів: БМП M10 Booker Combat Vehicle. Про це повідомляє Мilitary.

Бойову машину представили цього тижня в Пентагоні. Зазначаєть, що вона нагадує щось середнє між радянською «БМП-2» і невеликим танком «Абрамс».

«M10 Booker - це броньована машина, яка призначена для підтримки наших бойових груп піхотної бригади шляхом придушення та руйнування укріплень, гарматних систем і траншей, а потім додатково забезпечує захист від бронетехніки противника», - зазначив генерал-майор Гленн Дін.

Башту для техніки виготовлятимуть в Огайо, корпуси - у Мічигані, а збиратимуть в Алабамі. Коли виробництво буде виведено на повну потужність, армія планує виробляти три нові M10 щомісяця.

Виробництво транспортних засобів почалося на початку 2023 року, а армія очікує першу постачання в 2024 році. Повний батальйон із 42 бойових машин Booker Combat Vehicles очікується до кінця 2025 року, зрештою на озброєння планують поставити понад 500 одиниць.

У той час, коли армія виставляє на озброєння нові БМП для підвищення мобільності, буде вітатись додавання батальйону важкоозброєних та броньованих машин, які бригади можуть використовувати для додаткової потужності. І новий дивізіон M10 супроводжуватиме новий піхотний підрозділ, хоча деталей того, де і коли не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder

 

Теги: армія озброєння США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206
Україна отримала від Німеччини перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
7 червня, 19:02
Путін має боятися за своє майбутнє
Дилема для Пригожина – служити Путіну чи замінити його
26 травня, 09:09
Винищувачі F-16
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
24 травня, 11:06
США виділили 245 млн доларів на гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам
США надали гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам: деталі
24 травня, 03:01
Гіркін очікує «відповідь» від українських військ
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
21 травня, 18:18
Шойгу навідався на окуповані території України: міноборони РФ зробило заяву
Шойгу навідався на окуповані території України: міноборони РФ зробило заяву
19 травня, 12:47
Тепер на допомогу Україні цього фінансового року у США залишилося близько $5,3 млрд
Білий дім серйозно помилився щодо оцінки вартості військової допомоги Україні – CNN
19 травня, 07:06
Крейсер «Москва» опинився у зоні ураження, і українці цим скористалися
Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян
13 травня, 15:58
СШа відреагували на загрозу дефолту
Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь
12 травня, 22:49

Соціум

Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
Расистський скандал: Румунія відкликає свого посла з Кенії
У Білгородській області вантажний потяг зійшов з рейок (фото)
У Білгородській області вантажний потяг зійшов з рейок (фото)
Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Китайська шпигунська база на Кубі слідкує за діяльністю США – Politico
Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ
Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі
Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
28K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
25K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціям окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту