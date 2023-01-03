Берлін відхилив ноту Варшави про репарації за Другу світову

Німецький уряд не має наміру вступати в переговори з Польщею щодо питання виплати репарацій, зазначили у Варшаві

Берлін офіційно відхилив вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни. Про це повідомляє «Європейська правда», з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

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У польському МЗС зазначили, що міністерство закордонних справ Німеччини надало відповідь на ноту МЗС Польщі про репарації 28 грудня 2022 року, а МЗС Польщі отримало її у вівторок.

«За повідомленням уряду ФРН, питання репарацій та воєнних репарацій залишається закритим і уряд ФРН не має наміру вступати в переговори з цього питання», – заявили в польському відомстві.

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Там додали, що уряд Польщі «продовжуватиме докладати зусиль для врегулювання претензій, що виникли внаслідок німецької агресії та окупації у 1939-1945 роках».

Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

14 вересня польський Сейм ухвалив резолюцію про відшкодування Польщі збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У документі йдеться, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе «політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність» за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни.

16 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща повинна вимагати воєнні репарації за завдану шкоду під час Другої світової війни не лише від Німеччини, але й від Росії.