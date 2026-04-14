Єгор Голівець
«Безглузда помилка Трампа». Сенатор США розкритикував зняття санкцій
Річард Блюменталь звинуватив Трампа у допомозі Кремлю через санкційні винятки
У Вашингтоні заявили, що тимчасове послаблення обмежень дозволило Росії заробляти понад $100 млн щодня

Сенатор-демократ Річард Блюменталь різко розкритикував рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово послабити нафтові санкції проти Росії, назвавши це «безглуздою помилкою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За словами Блюменталя, 30-денне послаблення санкцій фактично стало вигідним для Кремля та могло сприйматися як політична поступка Москві.

«Це виглядало так, ніби він винагородив Путіна за те, що той надав Ірану цінну розвідінформацію, яка дозволила нанести більш точні удари по наших військах», – заявив сенатор.

Політик також назвав це рішення «однією з найдивніших і найбезглуздіших помилок» президента США. Як зазначає The New York Times, під час дії тимчасового винятку Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня. Пільговий період завершився 11 квітня.

Загалом лише за квітень податкові надходження від продажу нафти в Росії склали щонайменше $12,8 млрд, що приблизно вдвічі більше, ніж у березні.

Йдеться про тимчасове послаблення, яке дозволяло реалізовувати нафту, що вже перебувала в морі на момент запровадження обмежень.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США виключило із санкційного списку три судна під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також судно загального призначення Sv Nikolay. Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), судна виключені з переліку спеціальних санкцій (SDN). Fesco Moneron і Fesco Magadan потрапили під санкції США у лютому 2022 року через звʼязок із підсанкційною компанією «ПСБ Лізинг».

 

