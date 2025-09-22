Зеленський зустрівся з Рютте на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент: Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО

Сьогодні, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, передусім про необхідність реального захисту від російських ударів. Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, президент обговорив з генсеком реалізацію програми PURL: «Передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами. Дякую!».

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував тиждень максимальної дипломатії: заплановано близько 20 зустрічей із лідерами країн-партнерів, серед яких представники G7, ЄС, країн Азії та Латинської Америки. Основні теми – постачання озброєння, санкції проти РФ та фінансування відбудови.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.