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Білий дім назвав головну мету зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім назвав головну мету зустрічі Байдена з Сі Цзіньпіном
Сі Цзіньпін і Джо Байден
Фото: New York Times

Джейк Салліван назвав головне питання порядку денного у відносинах між Китаєм та США

Президент США Джо Байден хоче відновити військові зв'язки з Китаєм. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю на телеканалі CBS, передає Reuters.

«Президент рішуче налаштований на відновлення міжвійськових зв'язків, оскільки він вважає, що це в інтересах національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь», – пояснив американський посадовець.

За його словами, відновлення військових зв'язків може відбуватися на всіх рівнях – від вищого керівництва до тактично-оперативного рівня, а також «на воді і в повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні».

Також Салліван зазначив, що Байден намагатиметься підштовхнути Сі до відновлення військових зв'язків, але відмовився надати більше подробиць.

«Китайці практично розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Це головне питання порядку денного», – наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена із Сі Цзіньпіном відбудеться 15 листопада.

За даними Financial Times, президент США та лідер Китаю обговорять відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн та ще кілька важливих питань. 

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Теги: США Китай Джозеф Байден Сі Цзіньпін

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