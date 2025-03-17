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Речниця Білого дому про завершення війни: Ми ніколи не були ближче до мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Речниця Білого дому про завершення війни: Ми ніколи не були ближче до мирної угоди
За словами Керолайн Лівітт, президент США готовий запровадити масштабніші санкції проти РФ
скріншот з відео

Посадовиця Білого дому наголосила, що укладання мирної угоди перебуває на фінішній прямій

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп«сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення війни російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.

«Ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз», – каже вона.

На запитання журналістів, чи запровадить Трамп санкції проти Росії, якщо розмова з Путіним піде не так, як він сподівається, Левітт відповіла, що президент США готовий це зробити, «якщо буде потрібно».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

Пізніше стало відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Як відомо, США допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.

До слова, директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розраховує, що президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть продуктивну розмову завдяки прихильності американського лідера до мирного розв'язання питання миру в Україні.

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Теги: США Дональд Трамп переговори війна санкції росія

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