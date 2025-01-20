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Білий дім розкрив деталі інавгураційної промови Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білий дім розкрив деталі інавгураційної промови Трампа
фото: The Washington Post

Сьогодні Трамп підпише низку указів, які стануть початком «відновлення Америки і революції здорового глузду»

Темою інавгураційної промови обраного президента США Дональда Трампа буде «відновлення довіри» до Америки. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Білого дому.

«Я повертаюся на посаду президента з упевненістю і оптимізмом, що ми знаходимося на початку нової захоплюючої ери національного успіху. Хвиля змін охоплює країну», – заявить Трамп під час інавгураційної промови.

Також зазначається, що сьогодні Трамп підпише низку указів, які стануть початком «відновлення Америки і революції здорового глузду».

«Моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєвою силою найбільшої цивілізації в історії», – додасть Дональд Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Найперше подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

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Теги: США Дональд Трамп президент інавгурація

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