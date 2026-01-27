Рівень схвалення імміграційної політики Трампа впав до рекордного мінімуму

58% респондентів заявили, що агенти Імміграційної та митної служби США (ICE) зайшли надто далеко у своїх діях

Більшість опитаних американців вважають, що дії адміністрації Трампа занадто жорстокі

Схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, повідомляє «Главком».

Згідно з результатами опитування, яке проходило з 23 січня по 25 січня, наразі лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в питанні імміграції, що на 2% менше, ніж на початку цього місяця, а 53% – не схвалюють. Імміграція була найяскравішою сторінкою популярності Трампа в перші тижні після його інавгурації в січні минулого року: в лютому 50% американців схвалювали його політику, а 41% – не схвалювали.

Трамп виграв президентські вибори 2024 року, пообіцявши історичне збільшення кількості депортацій. Імміграційні агенти в масках, часто в тактичному спорядженні військового зразка, стали звичним явищем по всій країні, і в кількох містах, зокрема в Міннеаполісі, де агенти вбили двох людей, спалахнули протести проти жорстких заходів.

58% респондентів заявили, що агенти Імміграційної та митної служби США (ICE) зайшли надто далеко у своїх діях, тоді як 12% висловили протилежну думку, а 26% вважають, що дії агентів «здавалися доречними». Дев'ять з десяти демократів вважають, що агенти зайшли занадто далеко, порівняно з двома з десяти республіканців і шістьма з десяти незалежних.

Нове опитування Reuters/Ipsos також показало, що загальний рейтинг схвалення Трампа впав до 38%, що є найнижчим рівнем за його поточний термін, знизившись із 41% в попередньому опитуванні, проведеному 12-13 січня.

Нагадаємо, 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Як повідомляє CNN, чергова трагедія в Міннесоті, де внаслідок дій федеральних агентів загинув громадянин США, демонструє, що жорстка лінія адміністрації Дональда Трампа вийшла далеко за межі звичайної боротьби з нелегальною міграцією.