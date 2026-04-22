Білий дім відповів, скільки триватиме перемир'я США та Ірану

Трамп оголосив про перемир'я з Іраном

США фактично залишили відкритими часові рамки перемир’я

Тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, пише «Главком».

Наразі жодних чітких дедлайнів для отримання пропозицій від Ірану не встановлено.

«Зрештою, терміни визначатиме головнокомандувач», – наголосила Лівітт.

Речниця уточнила, що рішення про продовження перемир’я було оголошене Трампом напередодні, однак подальші кроки залежатимуть від розвитку переговорного процесу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.