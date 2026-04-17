Трамп послабив тиск на Іран: що сталося за лаштунками

ЗМІ дізналися, що через дорогу нафту і політичні ризики Білий дім переглядає жорстку переговорну позицію

Президент США Дональд Трамп прагне завершити конфлікт з Іраном дипломатичним шляхом і може погодитися на ширші компроміси, ніж заявляє публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами одного зі співрозмовників видання, американський президент зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту. «Я думаю, що він погодиться на більше компромісів, бо дуже хоче, щоб це закінчилося», – сказав анонімний високопосадовець із країн Перської затоки.

Трамп шукає угоду

Джерело додало, що Трамп серйозно налаштований на переговори, однак Іран поки не дає йому рішень, які дозволили б представити угоду як політичну перемогу.

Попри публічні заяви Вашингтона про жорстку позицію, переговорний процес триває. Сам Трамп заявив, що новий раунд особистих контактів може відбутися вже найближчими вихідними. «Іран хоче укласти угоду, і ми дуже добре з ними поводимося», – сказав він журналістам.

Головні суперечності

Водночас між сторонами залишаються серйозні розбіжності. США пропонують 20-річний мораторій на збагачення урану, тоді як Іран погоджується лише на п’ять років. Також Вашингтон вимагає передати запаси частково збагаченого урану третій країні, але Тегеран відмовляється.

Окремо Трамп заявив, що Іран нібито погодився повернути так званий «ядерний пил», який перебуває на підземних об’єктах. Іранська сторона цього не підтвердила.

Нафта тисне на Білий дім

Аналітики вказують, що позицію Білого дому ускладнює економічний фактор. Через блокаду Ормузької протоки дорожчає нафта, а це створює політичні ризики для президента США.

«Чим довше протока закрита, що призводить до зростання цін на нафту, тим важче президенту в політичному плані», – зазначив дослідник Стенфордського університету Ейк Фрейманн.

Проблема фінального рішення

Крім того, у Вашингтоні досі не визначили остаточний обсяг фінансування операції, який має затвердити Конгрес. Експерти вважають, що якщо США знімуть блокаду та погодяться на угоду, яка залишить Ірану можливість збагачення урану в майбутньому, це поставить під сумнів попередню логіку конфлікту.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася».