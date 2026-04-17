Головна Світ Політика
search button user button menu button

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп послабив тиск на Іран: що сталося за лаштунками
Трамп може завершити конфлікт поступками Ірану
фото: AP

ЗМІ дізналися, що через дорогу нафту і політичні ризики Білий дім переглядає жорстку переговорну позицію

Президент США Дональд Трамп прагне завершити конфлікт з Іраном дипломатичним шляхом і може погодитися на ширші компроміси, ніж заявляє публічно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За словами одного зі співрозмовників видання, американський президент зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту. «Я думаю, що він погодиться на більше компромісів, бо дуже хоче, щоб це закінчилося», – сказав анонімний високопосадовець із країн Перської затоки.

Трамп шукає угоду

Джерело додало, що Трамп серйозно налаштований на переговори, однак Іран поки не дає йому рішень, які дозволили б представити угоду як політичну перемогу.

Попри публічні заяви Вашингтона про жорстку позицію, переговорний процес триває. Сам Трамп заявив, що новий раунд особистих контактів може відбутися вже найближчими вихідними. «Іран хоче укласти угоду, і ми дуже добре з ними поводимося», – сказав він журналістам.

Головні суперечності

Водночас між сторонами залишаються серйозні розбіжності. США пропонують 20-річний мораторій на збагачення урану, тоді як Іран погоджується лише на п’ять років. Також Вашингтон вимагає передати запаси частково збагаченого урану третій країні, але Тегеран відмовляється.

Окремо Трамп заявив, що Іран нібито погодився повернути так званий «ядерний пил», який перебуває на підземних об’єктах. Іранська сторона цього не підтвердила.

Нафта тисне на Білий дім

Аналітики вказують, що позицію Білого дому ускладнює економічний фактор. Через блокаду Ормузької протоки дорожчає нафта, а це створює політичні ризики для президента США.

«Чим довше протока закрита, що призводить до зростання цін на нафту, тим важче президенту в політичному плані», – зазначив дослідник Стенфордського університету Ейк Фрейманн.

Проблема фінального рішення

Крім того, у Вашингтоні досі не визначили остаточний обсяг фінансування операції, який має затвердити Конгрес. Експерти вважають, що якщо США знімуть блокаду та погодяться на угоду, яка залишить Ірану можливість збагачення урану в майбутньому, це поставить під сумнів попередню логіку конфлікту.

Нагадаємо, що Трамп вважає, що війна з Іраном завершена. Про це повідомила ведуча Fox News Марія Бартіромо після інтерв’ю з Трампом. За її словами, під час розмови президент багато говорив про економіку, НАТО та ситуацію навколо Ірану. Бартіромо стверджує, що уточнила прямо у американського лідера, чи завершилась війна з Іраном, і він сказав: «Вона закінчилася». 

Теги: Дональд Трамп США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua