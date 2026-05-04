Біля Білого дому сталася стрілянина

Район оточили спецслужби

У Вашингтоні неподалік від Білого дому 4 травня відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

Секретна служба США підтвердила факт стрілянини, уточнивши, що правоохоронці поранили одну людину на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс. Наразі стан пораненої особи встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Як відомо, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

За кілька хвилин до інциденту в готелі Washington Hilton Аллен надіслав членам родини послання обсягом понад 1000 слів. У них він називав себе «дружнім федеральним вбивцею» та висловлював невдоволення політикою Дональда Трампа, зокрема операціями США проти наркотрафіку в Тихому океані. Текст записки коливався від вибачень перед близькими до релігійних виправдань та критики системи безпеки готелю, яку він назвав недбалою. Слідчі вважають ці записи ключовим доказом того, що ціллю нападу був президент та високопосадовці адміністрації.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа.

За словами Трампа, він зберіг спокій, попри небезпечну ситуацію. «Я не хвилювався. Я розумію життя. Ми живемо в божевільному світі», – заявив він під час спілкування з пресою.