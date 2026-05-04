Головна Світ Політика
search button user button menu button

Біля Білого дому сталася стрілянина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Біля Білого дому сталася стрілянина
Трамп знаходиться у безпеці
фото: Вікіпедія

Район оточили спецслужби

У Вашингтоні неподалік від Білого дому 4 травня відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

Секретна служба США підтвердила факт стрілянини, уточнивши, що правоохоронці поранили одну людину на перетині 15-ї вулиці та авеню Індепенденс. Наразі стан пораненої особи встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Як відомо, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

За кілька хвилин до інциденту в готелі Washington Hilton Аллен надіслав членам родини послання обсягом понад 1000 слів. У них він називав себе «дружнім федеральним вбивцею» та висловлював невдоволення політикою Дональда Трампа, зокрема операціями США проти наркотрафіку в Тихому океані. Текст записки коливався від вибачень перед близькими до релігійних виправдань та критики системи безпеки готелю, яку він назвав недбалою. Слідчі вважають ці записи ключовим доказом того, що ціллю нападу був президент та високопосадовці адміністрації.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа. 

За словами Трампа, він зберіг спокій, попри небезпечну ситуацію. «Я не хвилювався. Я розумію життя. Ми живемо в божевільному світі», – заявив він під час спілкування з пресою.

Теги: США стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного
1 травня, 15:59
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
29 квiтня, 16:29
Українська влада пов’язує експорт озброєння з політичними домовленостями з країнами регіону
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці
29 квiтня, 11:42
Україна ризикує втратити частину допомоги від США
Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом
27 квiтня, 11:13
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу
24 квiтня, 15:10
Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
21 квiтня, 07:00
Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
20 квiтня, 21:43
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
Трамп заявив, що США обстріляли та захопили судно під іранським прапором
19 квiтня, 23:32
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
8 квiтня, 23:11

Політика

«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
Біля Білого дому сталася стрілянина
Біля Білого дому сталася стрілянина
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua