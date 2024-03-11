Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі замайорів прапор Швеції

Єнс Столтенберг: «Це історичний день. Ми вітаємо вступ Швеції до НАТО в критичний момент для нашої спільної безпеки»

Сьогодні, 11 березня, прапор Швеції був піднятий біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі. На церемонії був присутній, зокрема, генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це стало відомо із трансляції церемонії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це історичний день. Ми вітаємо вступ Швеції до НАТО в критичний момент для нашої спільної безпеки. За мить ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО, і по всьому Альянсу. Вперше 32 прапори майорять разом. Вони представляють 32 країни, які працюють заради спільної мети. Щоб захистити один мільярд людей, запобігти війні та витрачати понад 2% ВВП на оборону», – сказав генсек НАТО.

За його словами, вступ Швеції ще раз показує, що двері НАТО залишаються відчиненими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ніхто не може закрити їх. Кожен народ має право обирати свій шлях. І ми всі обираємо шлях свободи та демократії. Поки ми говоримо, хоробрий народ України виборює ці цінності», – додав Столтенберг.

У свою чергу, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що тепер Швеція «союзник серед союзників».

«Після більш ніж 200 років військового неприєднання це історичний крок, але також і цілком природний крок. Ми готувалися десятиліттями і детально - останні два роки. Завдяки цьому членству Швеція повернулася додому, в будинок співпраці демократичних країн у сфері безпеки, в будинок співпраці в галузі безпеки наших добрих сусідів», – сказав він.

Як повідомлялося, 7 березня Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.