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Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі замайорів прапор Швеції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі замайорів прапор Швеції
7 березня Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг: «Це історичний день. Ми вітаємо вступ Швеції до НАТО в критичний момент для нашої спільної безпеки»

Сьогодні, 11 березня, прапор Швеції був піднятий біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі. На церемонії був присутній, зокрема, генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це стало відомо із трансляції церемонії.

«Це історичний день. Ми вітаємо вступ Швеції до НАТО в критичний момент для нашої спільної безпеки. За мить ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО, і по всьому Альянсу. Вперше 32 прапори майорять разом. Вони представляють 32 країни, які працюють заради спільної мети. Щоб захистити один мільярд людей, запобігти війні та витрачати понад 2% ВВП на оборону», – сказав генсек НАТО.

За його словами, вступ Швеції ще раз показує, що двері НАТО залишаються відчиненими.

«Ніхто не може закрити їх. Кожен народ має право обирати свій шлях. І ми всі обираємо шлях свободи та демократії. Поки ми говоримо, хоробрий народ України виборює ці цінності», – додав Столтенберг.

У свою чергу, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що тепер Швеція «союзник серед союзників».

«Після більш ніж 200 років військового неприєднання це історичний крок, але також і цілком природний крок. Ми готувалися десятиліттями і детально - останні два роки. Завдяки цьому членству Швеція повернулася додому, в будинок співпраці демократичних країн у сфері безпеки, в будинок співпраці в галузі безпеки наших добрих сусідів», – сказав він.

Як повідомлялося, 7 березня Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: Швеція НАТО Єнс Столтенберг

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