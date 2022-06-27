Ракета прилетіла в ще одну установку «Чорноморнафтогазу»

Снаряд потрапив у гелікоптерний майданчик бурової платформи

26 червня в Чорному морі було обстріляно імовірно ракетою бурову платформу «Чорноморнафтогазу». Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

За його даними, удар було завдано вночі по самопідйомній плавучій буровій установці (СПБУ) «Таврида».

Снаряд потрапив у гелікоптерний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п'ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці. Там було 12 людей, з них п'ятеро поранено.

Відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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