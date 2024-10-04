В Іспанії розбився винищувач F-18

Винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті

Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18, внаслідок якої загинув пілот. Про це повідомляє Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.

«З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18», – поінформували у військово-повітряних силах Іспанії.

Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.

Відомо, що Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, у США біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил. Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.

20 травня 2023 року на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.