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В Іспанії розбився винищувач F-18

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Іспанії розбився винищувач F-18
Винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті
фото: en.apa.az

Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18, внаслідок якої загинув пілот. Про це повідомляє Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.

«З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18», – поінформували у військово-повітряних силах Іспанії.

Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.

Відомо, що Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, у США біля авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил. Інцидент стався близько 11:50 за місцевим часом 30 квітня поблизу національного парку White Sands.

20 травня 2023 року на території авіабази в іспанській провінції Сарагоса під час показового польоту розбився винищувач F-18, що належить повітряним силам країни.  

Теги: винищувач пілот літак Іспанія

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