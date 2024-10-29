Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Білорусь на цьому тижні

Петер Сійярто часто відвідує Росію та Білорусь

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Білорусь 31 жовтня. Там він візьме участі в конференції, присвяченій питанням «євразійської безпеки». Про це повідомляє Politico.

На заході також будуть присутні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Сирії Бассам Саббаг. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) позиціює цю конференцію як можливу «альтернативу» Мюнхенській конференції з безпеки.

Politico зазначає, що часті візити Сійярто до Росії та Білорусі не дивують. Однак його участь у заході разом із представниками Сирії, яких підтримує РФ, може свідчити про зростання взаєморозуміння між сторонами.

Раніше, міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу. Угорська державна енергетична компанія MVM та «Газпром» підписали домовленість про збереження цієї практики, за словами міністра, сприятливої для Угорщини.