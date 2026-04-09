Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
Незважаючи на підтримку Дональда Трампа та Володимира Путіна, прем'єр-міністр Угорщини стикається з найсильнішим виборчим викликом за 16 років свого перебування при владі

Візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні виборів підкреслив критичне становище Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр, який перебуває при владі 16 років, зіткнувся з найсерйознішим викликом у своїй кар'єрі – стрімким зростанням популярності опозиціонера Петера Мадяра. Наслідки голосування відгукнуться від Вашингтона до Москви, оскільки Угорщина за Орбана стала головним союзником Кремля в ЄС та НАТО.

Опитування свідчать про вкрай складну ситуацію для правлячої партії «Фідес». Партія Мадяра «Тиса» має стабільну двозначну перевагу, обіцяючи виборцям подолання корупції, відновлення незалежності ЗМІ та розморожування мільярдів євро допомоги від ЄС. Інвестори вже роблять ставку на зміни: угорський форинт зміцнився до трирічного максимуму. Для західних ліберальних демократій поразка Орбана означатиме важливу перемогу над міжнародним рухом правих популістів, для яких угорський лідер був ідолом.

На тлі передвиборчої боротьби з'явилися нові деталі відносин Будапешта з РФ. За даними Bloomberg, у розмові з Путіним Орбан порівняв себе з «мишею, що допомагає леву», висловлюючи готовність до повної підтримки. Колишні офіцери контррозвідки попереджають: якщо курс не зміниться, Росія продовжуватиме використовувати Угорщину для дестабілізації НАТО та ЄС. На внутрішній арені Орбан використовує образ Володимира Зеленського на плакатах, намагаючись залякати виборців війною та звинувачуючи опозицію у роботі на «іноземних господарів».

Незважаючи на риторику про «захист сімей», рівень життя в Угорщині почав відставати навіть від сусідніх Румунії та Польщі, а за споживанням на душу населення країна опинилася позаду Болгарії. Угорщина офіційно визнана найбільш корумпованою державою Євросоюзу. Це змушує навіть колишніх прихильників прем'єра, як-от ІТ-менеджера Тібора Фаркаша, вимагати «зміни системи», яку порівнюють за масштабом із падінням комунізму.

Петер Мадяр обіцяє не просто змінити владу, а повністю демонтувати «неліберальну систему» Орбана, звільнивши лояльних до режиму посадовців. Для самого Орбана ставки максимально високі: він втратив шлях до відступу. Його стратегія тепер повністю залежить від можливої перемоги Росії у війні проти України. У разі його перемоги Євросоюз готується до ще жорсткішого протистояння, тоді як поразка Орбана може стати кінцем епохи популізму в Центральній Європі.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. 

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

Нагадаємо, візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

Читайте також

Ольга Айвазовська: Що більше громадян зареєструється для голосування за кордоном, то більш чесною буде виборча кампанія всередині України
Перші повоєнні вибори: чи зможуть закордонні українці бути обраними? Інтерв’ю з Ольгою Айвазовською
7 квiтня, 10:00
Згідно з останніми опитуваннями, напередодні виборів «Тису» підтримують 58% виборців
Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
26 березня, 07:42
Катерина Шкльода була єдиною кандидаткою, яку винесли на розгляд комісій
Секретарем Луцької міської ради стала Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня, 13:27
Діяльністю іноземної агентури керував Золтан Андре
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
23 березня, 15:46
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів, але з’явилися 0,07% «проти»
Кім Чен Ин здобув перемогу на виборах, однак є нюанс
18 березня, 10:20
Стосунки між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та лідером опозиції Петером Мадяром перебувають у фазі гострого протистояння напередодні парламентських виборів
Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині
15 березня, 11:10
За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує
За чий рахунок банкет? Як депутати обласних центрів роблять «добрі справи» і скільки це коштує Влада і гроші
12 березня, 14:25
Георгій Тихий прокоментував приїзд угорців
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
11 березня, 15:33

Політика

Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО
Рютте обговорив із Трампом претензії США до союзників по НАТО

Новини

В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
