Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
Російський шпигун цікавився Україною зсередини структур Орбана
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Російський дипломат нібито вербував людей у структурах, наближених до уряду Віктора Орбана

Угорщина без публічних заяв вислала російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям та мав контакти зі структурами, наближеними до уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на VSquare.

Орбан блокував висилку до завершення виборів

За інформацією видання, йдеться про 36-річного третього секретаря посольства РФ у Будапешті Артура Сушкова. Разом із дружиною він залишив країну 4 травня 2026 року. Угорська влада встановила, що Сушков був агентом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як зазначають джерела у владі Угорщини, контррозвідка пропонувала вислати дипломата ще у лютому 2026 року, однак уряд Віктора Орбана тоді заблокував це рішення.

Читайте також: 👉Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку

За словами співрозмовника видання, причиною стали політичні міркування. Росія активно підтримувала спробу Орбана переобратися, тому угорський уряд не хотів погіршення відносин із Москвою під час виборчої кампанії.

Ситуація змінилася після парламентських виборів 12 квітня, на яких Орбан зазнав поразки. Після цього російського дипломата вирішили вислати. Операцію проти Сушкова проводило Управління із захисту конституції Угорщини разом зі спецслужбою однієї з країн НАТО.

Російська розвідка працювала через аналітичні центри

За даними журналістів, російський агент працював над проникненням у праві та зовнішньополітичні аналітичні центри, пов’язані з угорською владою.

Серед таких структур називають Колегіум Матіаса Корвіна, Угорський інститут міжнародних відносин та Інститут стратегії та політики імені Джона Лукача при Університеті державної служби Людовіка.

У цих установах, зокрема, готують угорських військових, правоохоронців та співробітників спецслужб. За інформацією джерел, Сушков організовував закриті зустрічі, вербував інформаторів та цікавився політичними питаннями, зокрема відносинами Угорщини з Україною.

У посольстві РФ залишаються підозрювані агенти

Також повідомляється, що російський дипломат нібито успішно розпочав процес вербування щонайменше трьох осіб. Водночас представники кількох країн НАТО стверджують, що навіть після висилки Сушкова у посольстві РФ у Будапешті залишаються щонайменше десять ідентифікованих або підозрюваних співробітників російської зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умови для схвалення початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини, фактично дублюючи жорстку позицію свого попередника Віктора Орбана. 

Читайте також:

Теги: росія путін Віктор Орбан Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку
6 травня, 16:00
Балістичні удари пошкодили об’єкти видобутку і спричинили дефіцит
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
5 травня, 19:36
Позивачі використовують старі інвестугоди для оскарження санкцій
Олігархи РФ подали серію позовів проти Бельгії: причина
5 травня, 16:51
Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
4 травня, 07:58
Безпілотники атакували Ленінградську область
Безпілотники атакували Ленінградську область
3 травня, 04:33
Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром на початку травня
Зеленський відповів, чи готова Україна до діалогу з новим керівництвом Угорщини
22 квiтня, 19:41
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Петер Мадяр готується очолити уряд Угорщини
Будапешт визначився з датою, коли Мадяр стане прем'єром Угорщини
17 квiтня, 17:09
Кожен дев'ятий росіянин позбавлений доступу до якісної питної води
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
15 квiтня, 21:52

Соціум

Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
Російський газ знову став критично важливим для Європи
Російський газ знову став критично важливим для Європи
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Стовп диму видно за кілометри. СБУ втретє вдарила по одному з найбільших НПЗ Росії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua