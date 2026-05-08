Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта

Російський дипломат нібито вербував людей у структурах, наближених до уряду Віктора Орбана

Угорщина без публічних заяв вислала російського розвідника, який працював під дипломатичним прикриттям та мав контакти зі структурами, наближеними до уряду Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на VSquare.

Орбан блокував висилку до завершення виборів

За інформацією видання, йдеться про 36-річного третього секретаря посольства РФ у Будапешті Артура Сушкова. Разом із дружиною він залишив країну 4 травня 2026 року. Угорська влада встановила, що Сушков був агентом Служби зовнішньої розвідки Росії.

Як зазначають джерела у владі Угорщини, контррозвідка пропонувала вислати дипломата ще у лютому 2026 року, однак уряд Віктора Орбана тоді заблокував це рішення.

Читайте також: 👉Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку

За словами співрозмовника видання, причиною стали політичні міркування. Росія активно підтримувала спробу Орбана переобратися, тому угорський уряд не хотів погіршення відносин із Москвою під час виборчої кампанії.

Ситуація змінилася після парламентських виборів 12 квітня, на яких Орбан зазнав поразки. Після цього російського дипломата вирішили вислати. Операцію проти Сушкова проводило Управління із захисту конституції Угорщини разом зі спецслужбою однієї з країн НАТО.

Російська розвідка працювала через аналітичні центри

За даними журналістів, російський агент працював над проникненням у праві та зовнішньополітичні аналітичні центри, пов’язані з угорською владою.

Серед таких структур називають Колегіум Матіаса Корвіна, Угорський інститут міжнародних відносин та Інститут стратегії та політики імені Джона Лукача при Університеті державної служби Людовіка.

У цих установах, зокрема, готують угорських військових, правоохоронців та співробітників спецслужб. За інформацією джерел, Сушков організовував закриті зустрічі, вербував інформаторів та цікавився політичними питаннями, зокрема відносинами Угорщини з Україною.

У посольстві РФ залишаються підозрювані агенти

Також повідомляється, що російський дипломат нібито успішно розпочав процес вербування щонайменше трьох осіб. Водночас представники кількох країн НАТО стверджують, що навіть після висилки Сушкова у посольстві РФ у Будапешті залишаються щонайменше десять ідентифікованих або підозрюваних співробітників російської зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умови для схвалення початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС. Він вимагає розширення прав угорської меншини, фактично дублюючи жорстку позицію свого попередника Віктора Орбана.