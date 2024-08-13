Охоронець, який врятував Путіна від ведмедя, буде наглядати за Курщиною

Путін призначив відповідального за порятунок Курщини

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про призначення координатором «контртерористичної операції» в Курській області РФ генерал-полковника Олексія Дюміна. Він є ексохоронцем Путіна і командував російськими ССО під час захоплення українського Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначається, під командування Дюміна увійдуть всі військові, силові та цивільні структури на північному напрямку. Завданням 51-річного Дюміна є координація дій російських силовиків та цивільної влади регіону.

ЗМІ повідомляють, нібито Дюмін уже вирушив у Курську область, однак зазначається, що керувати військами РФ він безпосередньо не буде.

«Для спеціальних операцій він має досвід Криму і не тільки, для управління цивільними напрямками має великий досвід губернаторства», – зазначають росЗМІ.

До слова, Олексій Дюмін народився в Курську. У травні 2024 року його призначено помічником президента.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.